***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2022 15:36
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 04.03.2022
Genel Kurul Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1 B/68
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
5 - 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.
7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2021 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.
11 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağışların Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/02/2022 tarih ve 917/1193 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 29.03.2022 saat 14:00'de başlayan 2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun-29032022131111.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 3 Kar Dagıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurul Davet Mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokumanı, Vekaletname Örneği, Kar Dağıtım Tablosu, Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013699
BIST