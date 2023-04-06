***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 03.03.2023Genel Kurul Tarihi 27.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1B/68 Çankaya/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.4 - 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.5 - 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 29/12/2022 tarih ve 926/1207 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/01/2023 tarih ve 12233903-340.08-32082 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/01/2023 tarih ve 50035491-431.02-E-00082266708 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01/03/2023 tarih ve 931/1216 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması15 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Bilgilendirme Dokümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 27.03.2023 saat 14:00'de başlayan 2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.04.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun 27032023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanagı.pdf - TutanakEK: 3 Kar Dagıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarOlağan Genel Kurula ilişkin tescil işlemi 05.04.2023 tarihinde yapılmış olup, ticaret sicil gazetesi 10805 sayısında yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132350BIST