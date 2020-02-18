***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 tarihli ve 879/1134 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Atakule Alışveriş Merkezi'nin 261 m2 büyüklüğündeki 68 numaralı bağımsız bölümü için, REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 30.12.2019 tarih ATA-1910104 sayılı rapor ile tespit edilen kira bedeli dikkate alınarak, bağlı ortaklığımız Atakule Organizasyon ve İşletme Ticaret Limited Şirketi ile ciro esaslı kira sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819930BIST