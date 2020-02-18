***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
18.02.2020 18:09
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 tarihli ve 879/1134 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Atakule Alışveriş Merkezi'nin 261 m2 büyüklüğündeki 68 numaralı bağımsız bölümü için, REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 30.12.2019 tarih ATA-1910104 sayılı rapor ile tespit edilen kira bedeli dikkate alınarak, bağlı ortaklığımız Atakule Organizasyon ve İşletme Ticaret Limited Şirketi ile ciro esaslı kira sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819930
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.217,76
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
18:056,0569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
18:056,5554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
18:05311,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,08
|Açılış
|: 311,43
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
311,62
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,99
|333.113.045
|% 19,88
|
|TSPOR
|6,49
|584.817.384
|% 16,10
|
|BOSSA
|12,15
|74.075.903
|% 14,62
|
|ALCTL
|21,64
|99.149.195
|% 12,71
|
|YESIL
|15,29
|56.525.275
|% 11,28
|
|HUBVC
|35,80
|106.361.964
|% -9,55
|
|YKGYO
|3,28
|281.444.084
|% -9,39
|
|RAYSG
|4,28
|9.233.139
|% -8,94
|
|GYHOL
|26,90
|894.054
|% -8,50
|
|SKTAS
|3,35
|11.629.500
|% -8,47
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% -1,70
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 2,61
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% -2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8676
|7,9071
|% 0,40
|
|Frank
|6,1463
|6,1833
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6105
|1,6185
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.601
|19,63
|
|Altın Gr.
|311
|311
|4,08
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,06
|
|B. Petrol
|57,38
|57,38
|-0,29
|