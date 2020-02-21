***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
21.02.2020 18:05
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 tarihli ve 879/1134 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Atakule Alışveriş Merkezi'nin 261 m2 büyüklüğündeki 68 numaralı bağımsız bölümü için, REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen 30.12.2019 tarih ATA-1910104 sayılı raporunda tespit edilen 103 TL/m2 birim bedeli dikkate alınarak, bağlı ortaklığımız Atakule Organizasyon ve İşletme Ticaret Limited Şirketi ile ciro esaslı kira sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Kira sözleşmesinin bedeli aylık ciro üzerinden belirlendiğinden Bağlı Ortaklık tarafından ödenecek bedel yılsonunda ortaya çıkacak olup, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 37/1'nci maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820941
BIST
18:05116.829
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|: 115.089
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324,27
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.785.349
|% 19,97
|
|RYSAS
|9,56
|6.857.102
|% 19,95
|
|RYGYO
|9,77
|106.268.119
|% 18,00
|
|ESCOM
|3,12
|9.558.814
|% 14,71
|
|GYHOL
|26,90
|836.693
|% 14,08
|
|MIPAZ
|3,02
|171.490.757
|% -15,17
|
|HATEK
|8,45
|14.636.498
|% -8,85
|
|QNBFL
|142,60
|4.902.785
|% -6,06
|
|QNBFB
|42,90
|570.863
|% -5,71
|
|SUMAS
|9,00
|242.601
|% -5,26
|
|THYAO
|14,52
|1.886.574.293
|% 1,04
|
|ASELS
|28,84
|1.387.245.554
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,54
|778.297.074
|% 11,57
|
|IPEKE
|9,75
|720.112.675
|% 5,86
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|EKGYO
|1,54
|374.732.463
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|446.415.219
|% 3,41
|
|KRDMD
|2,82
|583.679.210
|% 4,06
|
|ALBRK
|1,54
|244.262.982
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,23
|188.969.250
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8820
|7,9215
|% 0,59
|
|Frank
|6,2103
|6,2477
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6212
|1,6293
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|23,21
|
|Altın Gr.
|322
|323
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|57,99
|57,99
|-1,32
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