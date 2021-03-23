***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
23.03.2021 12:11
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 24.02.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan, ödenmiş sermayenin 231.000.000 TL'den 263.340.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak bedelli 32.340.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmayan izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919913
BIST
16:281.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 18,59
|Açılış
|: 1.336
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|Önceki Kapanış
|: 1.379
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1.403
En Düşük
1.256
16:287,8825
En Yüksek
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|: 1,29%
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|: 7,8450
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|Önceki Kapanış
|: 7,8000
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7,9528
En Düşük
7,6969
16:289,3957
En Yüksek
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|: 1,48%
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|Önceki Kapanış
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|: 434,17
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444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler16:28
|YAPRK
|107,90
|7.931.972
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|730.227.113
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|ARSAN
|10,70
|143.269.829
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,80
|380.568.941
|% -9,31
|
|GARAN
|7,36
|8.993.224.764
|% -7,77
|
|FROTO
|218,20
|1.941.829.736
|% 6,13
|
|EREGL
|15,74
|1.766.988.567
|% 7,00
|
|AKBNK
|4,95
|1.730.630.545
|% -7,13
|
|KOZAL
|118,70
|1.049.888.598
|% 8,11
|
|GARAN
|7,36
|8.993.224.764
|% -7,77
|
|AKBNK
|4,95
|1.730.630.545
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,28
|699.833.408
|% -4,60
|
|EKGYO
|1,90
|482.821.123
|% 0,53
|
|TSKB
|1,42
|361.768.972
|% -3,40
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8788
|7,8825
|% 1,29
|
|Euro
|9,3688
|9,3957
|% 1,48
|
|Sterlin
|10,8384
|10,8928
|% 0,98
|
|Frank
|8,4328
|8,4836
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0966
|2,1071
|% 1,56
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-4,84
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,77
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.887
|2.962
|8,99
|
|Yarım
|1.396
|1.433
|4,35
|
|Çeyrek
|700
|716
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|61,98
|61,98
|-2,64
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Seans Raporu
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16:42YESIL
Yüzde 9.92 oranında artışla 104.20 lira fiyatla işlem gören hissede 245, 404 adet işlem
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16:41ENKAI
Yüzde 7.43 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 599, 099 adet işlem
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16:40KOZAL
Yüzde 7.74 oranında artışla 118.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 424, 168 adet işlem
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16:39XU100
Endeks 1, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 34, 309.00 milyon TL de
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16:39FROTO
Yüzde 6.13 oranında artışla 218.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 413, 533 adet işlem