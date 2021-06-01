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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

01.06.2021 11:55



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 231.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 32.340.000 TL nakit olarak (%14,00 oranında) artırılarak 263.340.000 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 27/808 sayılı toplantısında onaylanmış olan izahname 01.06.2021 tarihinde Şirketimize teslim edilmiş olup ilgili izahname ekte yer  almaktadır.
  
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939280


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