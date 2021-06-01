***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
01.06.2021 11:55
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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23.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 231.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 32.340.000 TL nakit olarak (%14,00 oranında) artırılarak 263.340.000 TL'ye çıkarılması işleminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 27/808 sayılı toplantısında onaylanmış olan izahname 01.06.2021 tarihinde Şirketimize teslim edilmiş olup ilgili izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939280
BIST
12:201.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,05
|Açılış
|: 1.424
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|Önceki Kapanış
|: 1.420
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1.431
En Düşük
1.423
12:208,5309
En Yüksek
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524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler12:20
|KONTR
|72,60
|10.947.992
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|328.875
|% 9,97
|
|VAKKO
|11,82
|15.549.269
|% 9,95
|
|DERIM
|10,94
|9.208.240
|% 9,95
|
|TUCLK
|13,07
|49.933.393
|% 9,92
|
|ODAS
|2,11
|168.975.807
|% -8,66
|
|KERVN
|0,66
|21.780
|% -5,71
|
|MARTI
|2,19
|8.394.738
|% -5,60
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|YAYLA
|3,67
|69.560.081
|% -4,68
|
|GARAN
|8,09
|751.304.022
|% 1,25
|
|THYAO
|13,17
|345.586.208
|% -1,13
|
|YKBNK
|2,19
|329.833.493
|% 1,86
|
|KUTPO
|34,90
|224.312.163
|% -3,38
|
|KRDMD
|7,85
|204.189.243
|% -0,13
|
|YKBNK
|2,19
|329.833.493
|% 1,86
|
|GARAN
|8,09
|751.304.022
|% 1,25
|
|ODAS
|2,11
|168.975.807
|% -8,66
|
|EKGYO
|1,94
|128.521.967
|% -0,51
|
|TSKB
|1,34
|78.613.528
|% 0,75
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5289
|8,5309
|% 0,46
|
|Euro
|10,4381
|10,4440
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,0694
|12,1299
|% 0,29
|
|Frank
|9,4549
|9,5118
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2678
|2,2791
|% 0,45
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|4,19
|
|Altın Gr.
|524
|524
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|13,00
|
|Tam
|3.443
|3.532
|19,60
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|9,48
|
|Çeyrek
|835
|854
|4,75
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,32
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,77
|0,09
|
|B. Petrol
|70,76
|70,76
|1,45
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