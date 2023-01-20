Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.01.2023 18:13
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermayenin Artırım, Geçerlilik Süresi Uzatımı ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7.madde
SPK Başvuru Tarihi 29.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTL) olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 600.000.000 TL'ye (AltıyüzmilyonTL)'ye yükseltilmesine, geçerlilik süresinin 2023 - 2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
Söz konusu husus doğrultusunda hazırlanan, Esas Sözleşme'mizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.01.2023 tarihinde uygun görüş verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine Saygılarımızla sunarız,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 20_01_2023 SPK Onay.pdf
EK: 2 Onaylı esas sözleşme tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103514


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.490
Değişim :  1,25% |  67,97
Açılış :  5.444  
Önceki Kapanış :  5.422  
En Yüksek
5.508 En Düşük
5.427
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 110,20 337.747.945 % 9,98  
EYGYO 20,06 461.429.566 % 9,98  
PKART 28,64 37.390.979 % 9,98  
SOKE 14,57 27.353.485 % 9,96  
ONCSM 60,15 4.332.905 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7971 18,7987 % 0,05  
Euro 20,3596 20,3695 % 0,12  
Sterlin 23,2101 23,3265 % 0,01  
Frank 20,3389 20,4614 % -0,50  
Riyal 4,9926 5,0177 % 0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 -8,64  
Altın Gr. 1.164 1.164 -4,20  
Cumhuriyet 7.843 7.962 37,00  
Tam 7.884 7.950 -38,00  
Yarım 3.851 3.890 -19,00  
Çeyrek 1.925 1.945 -9,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,90 0,02  
Gümüş Gr. 14,42 14,45 0,01  
B. Petrol 86,67 86,67 0,51  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru