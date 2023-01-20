***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermayenin Artırım, Geçerlilik Süresi Uzatımı ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7.maddeSPK Başvuru Tarihi 29.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTL) olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 600.000.000 TL'ye (AltıyüzmilyonTL)'ye yükseltilmesine, geçerlilik süresinin 2023 - 2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,Söz konusu husus doğrultusunda hazırlanan, Esas Sözleşme'mizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.01.2023 tarihinde uygun görüş verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine Saygılarımızla sunarız,Eklenen DökümanlarEK: 1 20_01_2023 SPK Onay.pdfEK: 2 Onaylı esas sözleşme tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103514BIST