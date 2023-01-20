***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.01.2023 18:13
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermayenin Artırım, Geçerlilik Süresi Uzatımı ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7.madde
SPK Başvuru Tarihi 29.12.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTL) olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 600.000.000 TL'ye (AltıyüzmilyonTL)'ye yükseltilmesine, geçerlilik süresinin 2023 - 2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
Söz konusu husus doğrultusunda hazırlanan, Esas Sözleşme'mizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.01.2023 tarihinde uygun görüş verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine Saygılarımızla sunarız,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 20_01_2023 SPK Onay.pdf
EK: 2 Onaylı esas sözleşme tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103514
BIST