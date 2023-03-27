***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı olağan genel kurul toplantısı sonucu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7.maddeSPK Başvuru Tarihi 29.12.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'ndan 600.000.000 (Altıyüzmilyon) Türk Lirası'na artırılması ve geçerlilik süresinin 2023 yılından başlayarak beş yıl için uzatılmasına ilişkin hazırlanan esas sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurul'undan alınan uygun görüş ile birlikte T.C. Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız izin başvurusu sonucu Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.01.2023 tarih E-50035491-431.02-00082266708 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333. maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.27.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında oybirliği ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 20_01_2023 SPK Onay.pdfEK: 2 Esas sözleşme tadil onaylı.pdfEK: 3 Gumruk ve Ticaret Bakanligi onay.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128141BIST