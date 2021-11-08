***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
08.11.2021 18:12
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
80 Adet
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975886
BIST
17:581.607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 23,79
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
17:589,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0326
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7459
En Düşük
9,6551
17:5811,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0386
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,2903
En Düşük
11,1772
17:58569,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 3,35
|Açılış
|: 569,20
|
|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler17:58
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.643.461
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|16.327.432
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|88.367.958
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.080.453
|% 9,94
|
|KARYE
|14,44
|164.228.773
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|16.272.882
|% -9,98
|
|NUGYO
|10,98
|34.984.696
|% -6,55
|
|BJKAS
|5,86
|130.314.542
|% -5,94
|
|IZFAS
|6,30
|1.748.830
|% -5,12
|
|GARAN
|10,78
|3.047.949.408
|% 1,60
|
|THYAO
|18,00
|3.019.956.477
|% 1,98
|
|PETKM
|6,81
|2.474.508.677
|% 1,95
|
|ASELS
|16,92
|947.828.152
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,34
|930.399.858
|% 3,97
|
|PETKM
|6,81
|2.474.508.677
|% 1,95
|
|TSKB
|1,60
|495.038.865
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.047.949.408
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,03
|644.555.420
|% 0,66
|
|THYAO
|18,00
|3.019.956.477
|% 1,98
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7059
|9,7118
|% 0,34
|
|Euro
|11,2482
|11,2578
|% 0,34
|
|Sterlin
|13,1239
|13,1897
|% 0,75
|
|Frank
|10,5747
|10,6384
|% 0,06
|
|Riyal
|2,5823
|2,5953
|% 0,38
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|3,46
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,06
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|0,54
|