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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

17.08.2023 18:17
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahiple


***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
16
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.3. Genel Kurul

1.4. Oy Hakları

1.5. Azlık Hakları

1.6. Kar Payı Hakkı

Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186552


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LKMNH 42,24 151.975.471 % 10,00  
ORMA 84,70 2.191.558 % 10,00  
INVEO 36,30 183.407.590 % 10,00  
FZLGY 19,69 688.973.087 % 10,00  
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Frank 30,7334 30,9186 % 0,29  
Riyal 7,2044 7,2406 % 0,10  
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Altın Ons 1.894 1.895 2,86  
Altın Gr. 1.652 1.652 4,34  
Cumhuriyet 11.312 11.483 -26,00  
Tam 11.066 11.148 24,00  
Yarım 5.550 5.600 13,00  
Çeyrek 2.767 2.800 6,00  
Gümüş.Ons 22,70 22,72 0,29  
Gümüş Gr. 19,78 19,80 0,27  
B. Petrol 84,77 84,77 1,32  
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