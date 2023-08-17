***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
17.08.2023 18:17
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
16
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186552
BIST
'
18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0549
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,5229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0860
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.651,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,83
|Açılış
|: 1.651,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.253
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|151.975.471
|% 10,00
|
|ORMA
|84,70
|2.191.558
|% 10,00
|
|INVEO
|36,30
|183.407.590
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|688.973.087
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.354.003
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.143.929
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|222.474.668
|% -6,67
|
|MTRYO
|7,50
|7.594.387
|% -6,25
|
|OZSUB
|26,98
|99.724.069
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.717.607.558
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.483.954.556
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.448.616.629
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.102.031.751
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.199.012.753
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.404.060.428
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.506.454.401
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.727.615.561
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.686.145.736
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.199.012.753
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0928
|27,0990
|% 0,21
|
|Euro
|29,5074
|29,5313
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,4611
|34,6339
|% 0,29
|
|Frank
|30,7334
|30,9186
|% 0,29
|
|Riyal
|7,2044
|7,2406
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|2,86
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|4,34
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.066
|11.148
|24,00
|
|Yarım
|5.550
|5.600
|13,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.800
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,27
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem