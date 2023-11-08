***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
08.11.2023 18:18
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
27 Adet
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215939
BIST
'
18:057.861
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,08
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.821
En Yüksek
7.943
18:0528,5054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0138
|Açılış
|: 28,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
18:0530,5468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0488
|Açılış
|: 30,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
18:051.787,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.787,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.786,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|179,30
|1.551.361.033
|% 10,00
|
|ULAS
|17,27
|9.565.214
|% 10,00
|
|FMIZP
|302,50
|35.595.561
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,75
|95.738.791
|% 10,00
|
|INTEM
|294,25
|68.225.547
|% 10,00
|
|MARKA
|34,92
|5.063.435
|% -10,00
|
|UFUK
|110,70
|5.118.437
|% -10,00
|
|EUKYO
|16,05
|9.962.054
|% -9,98
|
|MAALT
|962,50
|267.148.712
|% -9,96
|
|KLNMA
|62,05
|8.683.277
|% -9,94
|
|THYAO
|228,60
|9.052.975.110
|% 1,15
|
|TUPRS
|150,30
|4.765.909.024
|% 0,87
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|TCELL
|55,35
|3.115.152.536
|% 4,24
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|EKGYO
|6,94
|1.319.745.851
|% 1,17
|
|ISCTR
|20,74
|3.647.816.798
|% -3,98
|
|ADESE
|2,09
|351.060.485
|% 5,03
|
|ZOREN
|5,43
|915.606.327
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,03
|2.766.395.484
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4820
|28,5011
|% 0,03
|
|Euro
|30,5317
|30,5514
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,9264
|35,1016
|% 0,01
|
|Frank
|31,5462
|31,7362
|% 0,10
|
|Riyal
|7,5725
|7,6105
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|871,15
|872,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,30
|1.058,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,37
|79,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.952,27
|1.952,48
|% 0,66
|