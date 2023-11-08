***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
08.11.2023 18:19
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
13 toplantı, 20 karar
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215943
BIST
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|EKGYO
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|20,74
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|ADESE
|2,09
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|ZOREN
|5,43
|915.606.327
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|YKBNK
|17,03
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|% -1,96
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|18:05
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|28,4820
|28,5011
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|30,5514
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|Sterlin
|34,9264
|35,1016
|% 0,01
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|31,5462
|31,7362
|% 0,10
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|7,6105
|% -0,00
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|18:05
|Alış
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|22,65
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|871,01
|872,28
|% 0,66
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|Paladyum
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|1.059,08
|% 0,66
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|79,25
|% 0,66
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|1.951,28
|1.951,63
|% 0,66
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