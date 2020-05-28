***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3
28.05.2020 18:25
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 1 1
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 33 % 33 1 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 2 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847414
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0462
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0810
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,5445
En Düşük
7,4416
18:00377,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,37
|Açılış
|: 377,73
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|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.383
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|19.090.542
|% -9,99
|
|CASA
|20,54
|199.824
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.875.952
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.224.498.837
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.211.119
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.397.524
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.224.498.837
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.875.952
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|316.312.099
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.511.570
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|396.078.321
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3811
|8,4231
|% 1,22
|
|Frank
|7,0334
|7,0757
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8103
|1,8194
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|12,07
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.448
|2.480
|33,80
|
|Tam
|2.520
|2.556
|46,20
|
|Yarım
|1.230
|1.244
|17,00
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,27
|35,27
|0,67
|