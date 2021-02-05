***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.02.2021 15:20
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 05.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-523 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907831
BIST
16:351.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:357,0478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0880
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0438
16:358,4731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:35409,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,72
|Açılış
|: 409,91
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:34
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.466.155
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.993.778
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|VERTU
|28,38
|29.706.993
|% -6,64
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|CELHA
|23,46
|9.173.088
|% -5,25
|
|KOZAL
|129,60
|2.049.652.963
|% 6,67
|
|SISE
|7,74
|1.186.277.282
|% 0,39
|
|GARAN
|9,97
|906.986.702
|% 0,50
|
|TCELL
|16,92
|836.330.145
|% 1,14
|
|DOHOL
|4,09
|779.534.502
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,49
|566.256.452
|% 0,40
|
|TSKB
|1,85
|408.963.594
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,73
|576.809.714
|% 6,64
|
|DOHOL
|4,09
|779.534.502
|% -0,49
|
|SISE
|7,74
|1.186.277.282
|% 0,39
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0446
|7,0478
|% -1,23
|
|Euro
|8,4689
|8,4738
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,6585
|9,7069
|% -0,72
|
|Frank
|7,8035
|7,8505
|% -0,74
|
|Riyal
|1,8790
|1,8884
|% -0,93
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|12,41
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.712
|2.753
|-32,00
|
|Tam
|2.703
|2.772
|-20,79
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|-10,06
|
|Çeyrek
|655
|670
|-5,02
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,00
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,29
|
Seans Raporu
16:34
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16:49AKSEN
Yüzde 4.38 oranında artışla 11.43 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 695, 352 adet işlem
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16:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 07 artarak (% 0.74 ) 1, 640
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16:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, GSDHO
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16:48XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 19, 855.00 milyon TL de
-
16:48AVHOL
Yüzde 4.42 oranında artışla 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 799 adet işlem