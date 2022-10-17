***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.10.2022 16:56
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 17.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11872 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072522
BIST
16:433.844
En Yüksek
|Değişim
|: 5,99%
|| 217,14
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.846
En Düşük
3.641
16:4318,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
16:4318,1877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1231
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
16:43995,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,48
|Açılış
|: 995,45
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:41
|PENTA
|484,00
|7.315.176
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.475.747.375
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.504.131
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.132.774
|% 9,99
|
|COSMO
|73,25
|3.540.279
|% 9,98
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,71
|53.118.158
|% -5,99
|
|MEGAP
|4,71
|53.118.158
|% -5,99
|
|DOKTA
|37,32
|29.450.458
|% -4,55
|
|THYAO
|98,45
|7.619.154.460
|% 9,39
|
|PETKM
|14,37
|4.207.893.126
|% -1,51
|
|EKGYO
|4,46
|3.562.528.601
|% 5,69
|
|ASELS
|32,74
|3.359.609.185
|% 5,14
|
|SISE
|31,22
|3.190.949.362
|% 6,70
|
|EKGYO
|4,46
|3.562.528.601
|% 5,69
|
|ISCTR
|9,39
|2.852.654.076
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,71
|2.871.596.543
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,88
|552.820.657
|% 9,30
|
|PETKM
|14,37
|4.207.893.126
|% -1,51
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5754
|18,5817
|% 0,08
|
|Euro
|18,1737
|18,1877
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,0280
|21,1335
|% 1,61
|
|Frank
|18,5695
|18,6813
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,02
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|21,39
|
|Altın Gr.
|995
|995
|13,28
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.713
|6.770
|-20,00
|
|Yarım
|3.271
|3.309
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,88
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,34
|
|B. Petrol
|92,55
|92,55
|0,92
|
Seans Raporu
16:41
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16:57DOHOL
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16:55XU100
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16:52PNLSN
Yüzde 9.44 oranında artışla 18.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 295, 953 adet işlem
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, TKFEN
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, SAHOL, YKBNK