***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu'nun İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen ve onaylanan 2019 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu www.atakulegyo.com.tr adresinde ve Şirket Merkezi'mizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822915BIST