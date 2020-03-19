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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2020 19:22
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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Gerek dünya genelini gerekse ülkemizi etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yarattığı olumsuz koşullar ve idari mercilerin bu husustaki tedbir ve kararları Şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın 18/03/2020 tarihli açıklamaları, T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 16/03/2020 tarihli Genelge ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın talimat ve direktifleri, Şirketimiz tarafından ayrıntılı biçimde incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Bu çerçevede öncelikle misafirlerimizin, çalışanlarımızın, kiracılarımızın ve genel kamu sağlığının korunması amacıyla, sinema ve toplu etkinliklerin kamu yararına kapatılmasının zorunlu olması itibariyle ve Şirketimize ait Atakule Alışveriş Merkezi'nde bulunan kiracıların %85 (Yüzde Seksen Beş)'inin belirtilen nedenlerle faaliyetlerini geçici olarak durdurduklarını Şirketimize bildirmiş olmaları karşısında Şirketimizin hak ve menfaatleri de göz önünde bulundurularak
Atakule Alışveriş Merkezi'nin faaliyetine, 19/03/2020 Perşembe günü saat 22.00 itibariyle ve Şirketimiz tarafından aksi yönde bir karar alınana dek geçici olarak ara verilmesine, bu kapsamda kamunun gıda vb. ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla şimdilik yalnızca Atakule Alışveriş Merkezi'nde mevcut süpermarketin faaliyetinin her gün 12.00 – 20.00 saatleri arasında devam etmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunar, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dileriz.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830881


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