***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 18:20
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10/04/2020 tarihinde yaptığı toplantıda gerek Atakule Alışveriş Merkezi'nde, gerekse Şirketimiz portföyünde bulunan diğer gayrimenkullerdeki kiracıların Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle büyük oranda faaliyetlerine ara vermeleri nedeniyle
a) Şirketimizin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirketimiz personeli için 10/04/2020 – 30/06/2020 tarihleri arası dönemde geçerli olmak üzere Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulmasına ve personelin çalıştırılmayacağı sürelerin personel bazında Şirketimizin ihtiyacına göre belirlenmesine
b) Kısa Çalışma Ödeneği için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 10/04/2020 – 30/06/2020 tarihleri arası dönemde geçerli olmak üzere %45 oranında kesinti yapılmasına
c) 10/04/2020 – 30/06/2020 tarihleri arası dönemde geçerli olmak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine
d) 10/04/2020 – 30/06/2020 tarihleri arası dönemde geçerli olmak üzere Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %45 oranında kesinti yapılmasına
karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837250
BIST
18:0596.471
En Yüksek
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364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
|6,92
|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3215
|8,3633
|% 0,48
|
|Frank
|6,8982
|6,9398
|% 0,45
|
|Riyal
|1,7743
|1,7832
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|362
|363
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.386
|2.450
|4,70
|
|Yarım
|1.161
|1.192
|0,40
|
|Çeyrek
|582
|596
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,01
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|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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