***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10/04/2020 tarihinde yaptığı toplantıda gerek Atakule Alışveriş Merkezi'nde, gerekse Şirketimiz portföyünde bulunan diğer gayrimenkullerdeki kiracıların Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle büyük oranda faaliyetlerine ara vermeleri nedeniylea) Şirketimizin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirketimiz personeli için 10/04/2020 – 30/06/2020 tarihleri arası dönemde geçerli olmak üzere Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurulmasına ve personelin çalıştırılmayacağı sürelerin personel bazında Şirketimizin ihtiyacına göre belirlenmesineb) Kısa Çalışma Ödeneği için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 10/04/2020 – 30/06/2020 tarihleri arası dönemde geçerli olmak üzere %45 oranında kesinti yapılmasınac) 10/04/2020 – 30/06/2020 tarihleri arası dönemde geçerli olmak üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesined) 10/04/2020 – 30/06/2020 tarihleri arası dönemde geçerli olmak üzere Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %45 oranında kesinti yapılmasınakarar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837250BIST