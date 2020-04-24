***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2020 15:18
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.İsmail TARMAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn.Murat TARMAN seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840119
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0508
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9954
En Düşük
6,9413
18:057,5552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0656
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5552
En Düşük
7,4741
18:05386,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 386,53
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
385,30
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|28,38
|184.275.430
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.876.356
|% 10,00
|
|VANGD
|1,54
|1.378.217
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|5.830.340
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,00
|148.322
|% -9,98
|
|EUYO
|1,45
|17.382.287
|% -9,94
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|513.603
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,48
|130.258
|% -5,88
|
|GARAN
|8,13
|856.287.444
|% 0,74
|
|ECILC
|4,82
|636.637.421
|% 3,43
|
|ASELS
|26,64
|591.961.584
|% -0,52
|
|SASA
|8,87
|484.775.387
|% 1,72
|
|SOKM
|11,69
|432.929.002
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|427.145.496
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|636.637.421
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|112.806.936
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|374.608.896
|% 0,87
|
|GARAN
|8,13
|856.287.444
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5931
|8,6362
|% 0,53
|
|Frank
|7,1444
|7,1874
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-8,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.535
|-2,10
|
|Tam
|2.538
|2.601
|-2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.270
|-1,10
|
|Çeyrek
|620
|635
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|21,58
|21,58
|0,25
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59KUTPO
Yüzde 9.88 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 356, 864 adet işlem
-
17:58GUSGR
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 233, 356 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 352, 58 artarak (% 0.38 ) 92, 714
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, ARTI, UFUK, RODRG, EGCYO, TKURU, EKIZ, ALYAG, MEMSA, VANGD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, NUHCM, EGCYH, ORMA