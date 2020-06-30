***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2020 16:27
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Şirketimizin gelirlerinde meydana gelen azalma, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan ekonomik tedbir kararlarının devamını zorunlu kılmış olup, bu itibarla ve 29/06/2020 tarihli ve 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca
* Şirketimizin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirketimiz personeli için 10/04/2020 – 30/06/2020 tarihleri arası dönemde geçerli olmak üzere getirilmiş olan Kısa Çalışma uygulamasına, Atakule Alışveriş Merkezi Müdürü, Atakule Alışveriş Merkezi Teknik Şefi ve Obaköy İş Merkezi İşletme Müdürü hariç tutulmak üzere 01/07/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle devam edilmesine ve adı geçen personel bakımından Kısa Çalışma uygulamasının sona erdiği hususunda İŞKUR'a bildirimde bulunulmasına
* Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 01/07/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle %45 oranında kesinti yapılmasına
* 01/07/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine
* 01/07/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %45 oranında kesinti yapılmasına
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853498
BIST
17:45116.766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
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|Açılış
|: 116.426
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|Önceki Kapanış
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392,04
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.452.232
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.113.780
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.743.527
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.916.433
|% 9,98
|
|DERIM
|7,50
|34.623.343
|% 9,97
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,89
|677.551.315
|% -9,22
|
|GLBMD
|4,47
|19.723.100
|% -7,26
|
|ULAS
|5,99
|10.501.712
|% -6,70
|
|SEKFK
|4,75
|35.383.101
|% -6,13
|
|KRDMD
|3,27
|2.627.159.195
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,02
|2.139.145.812
|% 5,21
|
|GARAN
|8,52
|1.238.552.266
|% -0,12
|
|THYAO
|12,55
|871.063.949
|% 0,72
|
|KARSN
|2,94
|807.349.429
|% 3,52
|
|EKGYO
|2,02
|2.139.145.812
|% 5,21
|
|KRDMD
|3,27
|2.627.159.195
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,67
|630.499.926
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,45
|428.828.368
|% 3,57
|
|KARSN
|2,94
|807.349.429
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4287
|8,4710
|% 0,27
|
|Frank
|7,1895
|7,2328
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|8,09
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.554
|3,20
|
|Tam
|2.608
|2.621
|3,20
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|1,60
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,04
|
|B. Petrol
|41,31
|41,31
|-0,56
|
Seans Raporu
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