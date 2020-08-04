Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2020 14:46
GÜNCEL HABERLER



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020-30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda,
Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Şirketimizin gelirlerinde meydana gelen azalma, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan ekonomik tedbir kararlarının devamını zorunlu kılmış olup, bu itibarla ve 30/07/2020 tarihli ve 2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca
a) Şirketimizin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirketimiz personeli için Kısa Çalışma uygulamasına 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle devam edilmesine
b) Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle %45 oranında kesinti yapılmasına
c) 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine
d) 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %45 oranında kesinti yapılmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864594


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:521.088
Değişim :  -3,49% |  -39,36
Açılış :  1.140  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.143 En Düşük
1.065
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 8,69 53.608.919 % 10,00  
KAREL 19,14 144.309.807 % 10,00  
FRIGO 31,10 706.377 % 9,97  
AKMGY 46,82 8.735.524 % 9,96  
ROYAL 2,32 6.196.766 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0635 9,1090 % 0,05  
Frank 7,5749 7,6205 % 0,45  
Riyal 1,8529 1,8622 % 0,31  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.991 1.992 14,71  
Altın Gr. 445 446 3,84  
Cumhuriyet 2.918 2.954 3,50  
Tam 3.006 3.040 3,70  
Yarım 1.459 1.482 1,80  
Çeyrek 732 743 0,90  
Gümüş.Ons 25,19 25,23 0,90  
Gümüş Gr. 5,63 5,64 0,20  
B. Petrol 44,05 44,05 -0,10  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru