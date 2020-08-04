***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 14:46
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020-30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda,
Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Şirketimizin gelirlerinde meydana gelen azalma, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan ekonomik tedbir kararlarının devamını zorunlu kılmış olup, bu itibarla ve 30/07/2020 tarihli ve 2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca
a) Şirketimizin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirketimiz personeli için Kısa Çalışma uygulamasına 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle devam edilmesine
b) Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle %45 oranında kesinti yapılmasına
c) 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine
d) 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %45 oranında kesinti yapılmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864594
BIST
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|DESA
|8,69
|53.608.919
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.309.807
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.735.524
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KLNMA
|41,76
|53.452.182
|% -10,00
|
|OZBAL
|2,97
|4.348.110
|% -10,00
|
|BIZIM
|15,30
|36.615.728
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|142.259.281
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.422.592
|% -10,00
|
|ASELS
|33,56
|1.464.006.287
|% -4,82
|
|EKGYO
|2,07
|1.356.710.100
|% -7,59
|
|GARAN
|6,76
|1.347.651.360
|% -3,70
|
|THYAO
|10,72
|1.141.234.177
|% 0,28
|
|AKBNK
|5,02
|707.358.682
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,07
|1.356.710.100
|% -7,59
|
|ISGYO
|1,94
|482.299.622
|% -3,96
|
|TSKB
|1,10
|252.401.339
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,33
|557.391.077
|% -7,17
|
|GARAN
|6,76
|1.347.651.360
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0635
|9,1090
|% 0,05
|
|Frank
|7,5749
|7,6205
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|14,71
|
|Altın Gr.
|445
|446
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.918
|2.954
|3,50
|
|Tam
|3.006
|3.040
|3,70
|
|Yarım
|1.459
|1.482
|1,80
|
|Çeyrek
|732
|743
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|0,20
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|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,10
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