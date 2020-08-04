***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2020-30.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda,Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Şirketimizin gelirlerinde meydana gelen azalma, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan ekonomik tedbir kararlarının devamını zorunlu kılmış olup, bu itibarla ve 30/07/2020 tarihli ve 2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarıncaa) Şirketimizin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirketimiz personeli için Kısa Çalışma uygulamasına 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle devam edilmesineb) Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle %45 oranında kesinti yapılmasınac) 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesined) 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %45 oranında kesinti yapılmasınaOybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864594BIST