***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 18:29
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020-30.06.2020-04.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.09.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda,
Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Şirketimizin gelirlerinde meydana gelen azalma, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan ekonomik tedbir kararlarının devamını zorunlu kılmış olup, bu itibarla ve 31/08/2020 tarihli ve 2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca
1) Şirketimizin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirketimiz personeli için Kısa Çalışma uygulamasına 01/09/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle devam edilmesine
2) Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Müdürü ve Mimar için normal çalışma süresinin %30'u oranında Kısa Çalışma uygulaması için başvuru yapılmasına
3) İcra Kurulu Başkanı Asistanı, Atakule Alışveriş Merkezi Müdürü, Atakule Alışveriş Merkezi Teknik Şefi, Obaköy İş Merkezi İşletme Müdürü ve Obaköy İş Merkezi İşletme Uzmanı'nın 01/09/2020 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalışmalarına ve adı geçen personelin ücretlerinin tam olarak ödenmesine
4) Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 01/09/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle %30 oranında kesinti yapılmasına,
5) 01/09/2020 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin ödenmesine
6) 01/09/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %30 oranında kesinti yapılmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872737
BIST