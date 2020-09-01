***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2020-30.06.2020-04.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.09.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda,Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Şirketimizin gelirlerinde meydana gelen azalma, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan ekonomik tedbir kararlarının devamını zorunlu kılmış olup, bu itibarla ve 31/08/2020 tarihli ve 2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca1) Şirketimizin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirketimiz personeli için Kısa Çalışma uygulamasına 01/09/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle devam edilmesine2) Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Müdürü ve Mimar için normal çalışma süresinin %30'u oranında Kısa Çalışma uygulaması için başvuru yapılmasına3) İcra Kurulu Başkanı Asistanı, Atakule Alışveriş Merkezi Müdürü, Atakule Alışveriş Merkezi Teknik Şefi, Obaköy İş Merkezi İşletme Müdürü ve Obaköy İş Merkezi İşletme Uzmanı'nın 01/09/2020 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalışmalarına ve adı geçen personelin ücretlerinin tam olarak ödenmesine4) Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 01/09/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle %30 oranında kesinti yapılmasına,5) 01/09/2020 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin ödenmesine6) 01/09/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirketimiz İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %30 oranında kesinti yapılmasınaOybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872737BIST