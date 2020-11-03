***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 17:42
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020-30.06.2020-04.08.2020-01*02.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.11.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda,
Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Şirketimizin gelirlerinde meydana gelen azalma, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan ekonomik tedbir kararlarının devamını zorunlu kılmış olup, bu itibarla ve 26/10/2020 tarihli ve 3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca
1) Şirketimizin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirketimiz personeli için Kısa Çalışma uygulamasına 01/11/2020 tarihinden itibaren iki ay süreyle devam edilmesine
2) Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Müdürü ve Mimar için normal çalışma süresinin %20'si oranında Kısa Çalışma uygulaması için başvuru yapılmasına
3) Genel Müdür Yardımcısı'nın 01/11/2020 tarihinden itibaren tam zamanlı olarak çalışmasına ve ücretinin tam olarak ödenmesine
4) Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 01/11/2amuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885856
BIST
18:051.151
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|: 1.139
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|KARTN
|2.193,40
|271.146.410
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
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|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
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|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|ODAS
|3,25
|704.942.865
|% 1,88
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|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,4329
|8,4347
|% -0,06
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|Euro
|9,8924
|9,9220
|% 1,00
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|Sterlin
|10,9787
|11,0337
|% 1,01
|
|Frank
|9,2032
|9,2586
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2432
|2,2545
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|12,53
|
|Altın Gr.
|517
|517
|3,07
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,58
|0,03
|
|B. Petrol
|39,94
|39,94
|0,97
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Seans Raporu
18:05
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17:58YKBNK
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
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17:56ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 781 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
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17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
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17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de