***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 15:56
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının (ç) bendi uyarınca Şirketimiz tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerimizin yıllık toplamının 2.350.254 (KDV hariç) olarak gerçekleştiğini ve 2020 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından herhangi bir gayrimenkul alım ve satım işlemi yapılmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898352
BIST
17:131.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 15,04
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:137,3320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0161
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:139,0072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0154
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:13445,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -6,76
|Açılış
|: 445,28
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:13
|INVEO
|58,30
|84.010.998
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.251.715
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.256.145
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,56
|2.784.862.589
|% -1,54
|
|KOZAL
|116,90
|2.275.245.438
|% 7,74
|
|GARAN
|10,78
|2.205.958.312
|% 2,47
|
|THYAO
|12,83
|1.374.519.600
|% 1,18
|
|SISE
|7,44
|1.249.041.520
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,56
|2.784.862.589
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,61
|972.902.752
|% 3,87
|
|GARAN
|10,78
|2.205.958.312
|% 2,47
|
|PETKM
|5,25
|910.053.045
|% 0,00
|
|SISE
|7,44
|1.249.041.520
|% 0,81
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3258
|7,3320
|% -0,22
|
|Euro
|8,9947
|9,0072
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9607
|10,0107
|% 0,26
|
|Frank
|8,2741
|8,3239
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9506
|1,9603
|% -0,08
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,87
|
|Altın Gr.
|446
|447
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.950
|3.028
|-28,64
|
|Yarım
|1.426
|1.465
|-13,85
|
|Çeyrek
|715
|732
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,62
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|0,99
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:24FENER
Yüzde 4.80 oranında artışla 36.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 345, 318 adet işlem
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17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 45 artarak (% 0.98 ) 1, 380
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, TKNSA, OLMIP, KAPLM, INVEO, KRVGD, YESIL, CMBTN, ISBIR, GLBMD
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, UMPAS, DIRIT, SNKRN
-
17:18
PKART, RODRG, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında