***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 12:28
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu'nun İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen ve onaylanan 2020 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu www.atakulegyo.com.tr adresinde ve Şirket Merkezi'mizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913258
BIST
12:231.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -14,95
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:237,3325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0202
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:238,9074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0490
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:23416,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,86
|Açılış
|: 416,69
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:23
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|SILVR
|6,57
|13.761.124
|% 8,60
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|THYAO
|13,25
|851.331.416
|% -1,05
|
|KOZAL
|129,80
|840.669.860
|% 1,25
|
|GARAN
|8,88
|568.353.604
|% -2,20
|
|SASA
|40,68
|510.246.663
|% -2,45
|
|PETKM
|5,18
|475.308.097
|% -1,89
|
|TSKB
|1,69
|254.684.979
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,26
|282.704.203
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,33
|122.193.688
|% -2,21
|
|KARSN
|4,09
|374.709.056
|% -3,31
|
|PETKM
|5,18
|475.308.097
|% -1,89
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3270
|7,3325
|% -0,27
|
|Euro
|8,9010
|8,9074
|% -0,55
|
|Sterlin
|10,1959
|10,2470
|% -0,71
|
|Frank
|8,0879
|8,1367
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9502
|1,9600
|% -0,23
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-2,39
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|8,00
|
|Tam
|2.756
|2.825
|10,72
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|5,19
|
|Çeyrek
|668
|683
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|-0,56
|