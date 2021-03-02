***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2021 13:20
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Münire Barçın Kayaman ve Sayın Ramazan Onur Erim'e ait bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye
adayları 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914461
BIST
14:451.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
14:457,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
14:458,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
14:45407,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,86
|Açılış
|: 407,07
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler14:45
|AYEN
|8,91
|77.032.551
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.056.854
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,78
|3.987.974.456
|% 7,10
|
|KOZAL
|132,60
|1.382.251.440
|% -2,71
|
|PGSUS
|92,10
|1.041.259.258
|% 4,07
|
|KRDMD
|6,80
|1.027.952.210
|% -1,45
|
|PETKM
|5,48
|962.958.902
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,34
|768.906.198
|% -0,43
|
|THYAO
|14,78
|3.987.974.456
|% 7,10
|
|SKBNK
|1,39
|275.008.685
|% -0,71
|
|PETKM
|5,48
|962.958.902
|% 1,86
|
|KARSN
|4,66
|740.565.972
|% 4,95
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3095
|7,3167
|% 0,28
|
|Euro
|8,7985
|8,8046
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,1607
|10,2117
|% 0,38
|
|Frank
|7,9553
|8,0032
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9478
|1,9576
|% 0,46
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,46
|
|Altın Gr.
|407
|408
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|16,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|11,65
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,63
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,82
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,54
|63,54
|-0,15
|
Seans Raporu
14:45
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-
14:57TKFEN
Yüzde 4.76 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 756, 130 adet işlem
-
14:56MNDRS
Yüzde 4.02 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 223, 268 adet işlem
-
14:54VERTU
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 31.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 142, 988 adet işlem
-
14:52KERVN
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 0.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 071, 310 adet işlem
-
14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 42 kaybederek (% -0.03 ) 1, 334