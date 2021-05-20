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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.05.2021 10:59



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimize ait Atakule Alışveriş Merkezi'nin alçak kütle bölümünün yeniden inşa sürecinin tamamlanarak 29/10/2018 tarihinde faaliyete geçmesini müteakiben kule bölümünün kiralanması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanmış olup, kule bölümünün teknik altyapısı tümüyle yenilenerek, kiralanan bölümlerin kiracıların kullanım amacına uygun hale getirilmesine yönelik tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanmıştır. Kule bölümüne ait seyir terasının ve kiracılarımız tarafından işletilecek bölümlerin faaliyete geçirilmesi doğrultusunda, gerek Şirketimiz gerekse kiracılarımız tarafından ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı temini amacıyla ilgili resmi makamlara gerekli başvurular yapılmış olup, onay süreci devam etmektedir. Bu bağlamda, Atakule Alışveriş Merkezi'nin gerek alçak kütlesine, gerekse kule bölümüne ilişkin tüm yatırım harcamalarının tamamlandığını ve ruhsat onay sürecinin tamamlanmasını müteakiben kule bölümünün de faaliyete geçeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936914


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