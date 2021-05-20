***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 10:59
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Atakule Alışveriş Merkezi'nin alçak kütle bölümünün yeniden inşa sürecinin tamamlanarak 29/10/2018 tarihinde faaliyete geçmesini müteakiben kule bölümünün kiralanması ve faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanmış olup, kule bölümünün teknik altyapısı tümüyle yenilenerek, kiralanan bölümlerin kiracıların kullanım amacına uygun hale getirilmesine yönelik tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanmıştır. Kule bölümüne ait seyir terasının ve kiracılarımız tarafından işletilecek bölümlerin faaliyete geçirilmesi doğrultusunda, gerek Şirketimiz gerekse kiracılarımız tarafından ilgili yasal mevzuat hükümleri uyarınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı temini amacıyla ilgili resmi makamlara gerekli başvurular yapılmış olup, onay süreci devam etmektedir. Bu bağlamda, Atakule Alışveriş Merkezi'nin gerek alçak kütlesine, gerekse kule bölümüne ilişkin tüm yatırım harcamalarının tamamlandığını ve ruhsat onay sürecinin tamamlanmasını müteakiben kule bölümünün de faaliyete geçeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936914
BIST
15:061.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:068,3773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:0610,2201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0415
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:06506,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,62
|Açılış
|: 505,96
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:06
|SONME
|38,64
|7.398.511
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.877.365
|% 9,91
|
|FENER
|33,98
|453.943.543
|% 8,63
|
|HATEK
|21,04
|10.047.814
|% 8,17
|
|BERA
|28,98
|55.932.779
|% 7,41
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,24
|56.183.340
|% -6,19
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|664.697.836
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,18
|583.307.431
|% 2,00
|
|JANTS
|90,70
|577.729.900
|% 3,24
|
|BJKAS
|7,64
|555.304.977
|% 5,96
|
|TUPRS
|103,10
|533.580.739
|% 2,89
|
|YKBNK
|2,18
|370.226.075
|% -0,46
|
|GARAN
|8,21
|664.697.836
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,64
|555.304.977
|% 5,96
|
|GSRAY
|3,61
|254.969.045
|% 4,94
|
|KRDMD
|8,18
|583.307.431
|% 2,00
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3752
|8,3773
|% -0,04
|
|Euro
|10,2133
|10,2201
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,8533
|11,9127
|% -0,03
|
|Frank
|9,2896
|9,3456
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2276
|2,2388
|% -0,02
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|3,21
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.324
|3.410
|1,13
|
|Yarım
|1.607
|1.650
|0,55
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:22XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 9, 491.00 milyon TL de
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15:22TSPOR
Yüzde 4.49 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 381, 579 adet işlem
-
15:20EUYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 355 adet işlem
-
15:19BERA
Yüzde 7.49 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 939, 282 adet işlem
-
15:18MERKO
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 086, 938 adet işlem