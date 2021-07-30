***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 11:41
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.07.2021 tarihli toplantısında
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı tarafından ülkemizde meydana gelen orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Atakule Alışveriş Merkezi'nin 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin olarak hesaplanacak bir günlük net kira geliri tutarında bağışta bulunulmasına ve bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952960
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|% 8,81
|
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|% 1,03
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|651.950.508
|% 0,00
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|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
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|Dolar
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|8,4445
|% -0,13
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|Euro
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|10,0553
|% -0,13
|
|Sterlin
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|11,7310
|% -0,87
|
|Frank
|9,2634
|9,3192
|% -0,36
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|Riyal
|2,2382
|2,2495
|% -0,46
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|Alış
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|%
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|Altın Gr.
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|491
|-5,84
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|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
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|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
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|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
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|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
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|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|6,89
|6,91
|-0,04
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|75,11
|0,01
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