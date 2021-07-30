***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.07.2021 tarihli toplantısındaTEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı tarafından ülkemizde meydana gelen orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Atakule Alışveriş Merkezi'nin 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin olarak hesaplanacak bir günlük net kira geliri tutarında bağışta bulunulmasına ve bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952960BIST