***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 13:12
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adayları Sayın Münire Barçın Kayaman ve Sayın Burak Soylu'ya ait bağımsızlık beyanları ekte yer almakta olup, bağımsız yönetim kurulu üye adayları 29 Mart 2022 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007244
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|AVOD
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|MEDTR
|11,93
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|% 9,95
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|YUNSA
|14,59
|30.176.085
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|EGSER
|18,00
|31.517.408
|% 8,76
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|DOHOL
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|% 8,30
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|BASCM
|3,29
|1.582.704
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|AKFGY
|3,02
|40.614.145
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|EDATA
|22,30
|12.374.955
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|EDIP
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|DOCO
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|KRDMD
|13,76
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|EREGL
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|THYAO
|25,32
|1.140.382.215
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|ASELS
|24,40
|1.007.946.990
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|KOZAL
|131,50
|938.497.340
|% 2,02
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|DOHOL
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|524.583.430
|% 8,30
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|ODAS
|1,40
|229.469.399
|% 5,26
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|KRDMD
|13,76
|2.316.862.985
|% 1,10
|
|PETKM
|8,08
|778.564.492
|% 2,28
|
|YKBNK
|3,63
|300.065.162
|% -0,82
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|13:31
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,2253
|14,2322
|% 0,84
|
|Euro
|15,6582
|15,7004
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,9019
|18,9967
|% 0,70
|
|Frank
|15,4376
|15,5306
|% 0,89
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|Riyal
|3,7843
|3,8033
|% 0,91
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|13:31
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.945
|1.946
|8,55
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|Altın Gr.
|890
|890
|10,91
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
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|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,04
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|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,11
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|B. Petrol
|113
|113
|2,13
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