***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin maliki bulunduğu Atakule Alışveriş Merkezi'nin Kule bölümünün 85 numaralı bölümünde bulunan Dönen Restoran ve 86 numaralı bölümünde bulunan Kubbe Restoran'ın kiralanması hususunda 29/04/2022 tarihinde Bülbüloğlu Restoran İşletmeciliği A.Ş. firması ile kira sözleşmesi imzalanmış olup, Kule bölümüne ilişkin kiralama çalışmaları tümüyle tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025737BIST