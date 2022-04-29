***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 18:04
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin maliki bulunduğu Atakule Alışveriş Merkezi'nin Kule bölümünün 85 numaralı bölümünde bulunan Dönen Restoran ve 86 numaralı bölümünde bulunan Kubbe Restoran'ın kiralanması hususunda 29/04/2022 tarihinde Bülbüloğlu Restoran İşletmeciliği A.Ş. firması ile kira sözleşmesi imzalanmış olup, Kule bölümüne ilişkin kiralama çalışmaları tümüyle tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025737
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,9011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9073
En Düşük
14,8607
18:0515,6496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,6660
En Düşük
15,6193
18:05891,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,45
|Açılış
|: 891,63
|
|Önceki Kapanış
|: 891,18
|
892,10
En Düşük
890,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|AGESA
|20,16
|3.432.711
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8806
|14,9011
|% 0,16
|
|Euro
|15,6293
|15,6496
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,5306
|18,6236
|% 0,00
|
|Frank
|15,1538
|15,2451
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9558
|3,9756
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-0,39
|
|Altın Gr.
|891
|891
|0,20
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,85
|0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,07
|