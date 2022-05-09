***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 10:00
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atakule Kule bölümü 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Misafirlerimizin hizmetine açılacaktır.
Kamuoyunun ve ziyaretçilerimizin bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027640
BIST
10:332.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,21
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.462
10:3314,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
10:3315,7677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0065
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
10:33899,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,44
|Açılış
|: 899,77
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:31
|HATEK
|21,78
|10.400.671
|% 10,00
|
|UFUK
|41,72
|1.382.705
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.246.471
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|4.945.912
|% 9,92
|
|DERHL
|6,44
|3.620.684
|% 9,90
|
|DEVA
|36,68
|27.468.108
|% -7,47
|
|GARFA
|14,25
|1.189.191
|% -5,00
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|CRDFA
|2,75
|4.209.158
|% -3,85
|
|EGGUB
|235,20
|11.781.827
|% -3,76
|
|THYAO
|43,10
|1.118.319.188
|% 1,70
|
|KRDMD
|16,09
|787.059.268
|% 3,94
|
|SISE
|19,53
|535.795.517
|% 0,72
|
|SASA
|34,12
|533.575.469
|% 1,55
|
|EREGL
|33,54
|485.227.969
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,70
|212.576.698
|% 0,37
|
|KRDMD
|16,09
|787.059.268
|% 3,94
|
|YKBNK
|4,78
|191.721.441
|% -1,24
|
|ZOREN
|2,19
|70.965.949
|% 3,79
|
|SISE
|19,53
|535.795.517
|% 0,72
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9741
|14,9782
|% 0,22
|
|Euro
|15,7578
|15,7722
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,3330
|18,4249
|% -0,26
|
|Frank
|15,0159
|15,1063
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9804
|4,0004
|% 0,23
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-15,39
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,96
|