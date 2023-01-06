***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının (ç) bendi uyarınca Şirketimiz tarafından 2022 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamın %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerimizin yıllık toplamının 10.543.400 (KDV hariç) olarak gerçekleştiğini ve 2022 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından herhangi bir gayrimenkul alım ve satım işlemi yapılmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095483BIST