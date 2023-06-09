***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait bazı gayrimenkulleri de kapsayan İstanbul İli, Riva Mahallesi, Beylikmandıra Mevkinin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu Ve İlavesi İle 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na askı süresi dahilinde ve 09/06/2023 tarihinde itiraz edilmiş olup, gelişmeler takip edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157835BIST