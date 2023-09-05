***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yapılan 09/06/2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'na konu İstanbul İli, Riva Mahallesi, Beylikmandıra Mevkinin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi İle 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı aleyhine 04/09/2023 tarihinde İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nin 2023/1854 E. sayılı dosyasında Yürütmenin Durdurulması ve İptal talepleri ile dava yoluna başvurulmuştur. Dava ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191874BIST