***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2023 19:09
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yapılan 09/06/2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'na konu İstanbul İli, Riva Mahallesi, Beylikmandıra Mevkinin Bir Kısmına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve İlavesi İle 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı aleyhine 04/09/2023 tarihinde İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nin 2023/1854 E. sayılı dosyasında Yürütmenin Durdurulması ve İptal talepleri ile dava yoluna başvurulmuştur. Dava ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191874
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|OYLUM
|8,80
|67.881.289
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|CELHA
|52,60
|51.885.692
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|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
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|BRKSN
|26,18
|62.248.514
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|BRSAN
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|1.438.381.978
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|KTLEV
|36,68
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|TDGYO
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|EREGL
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|YKBNK
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|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
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|6.988.566.116
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|EKGYO
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|ZOREN
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|1.417.511.548
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|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
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|Dolar
|26,7640
|26,7712
|% 0,05
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|Euro
|28,7100
|28,7315
|% -0,41
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|Sterlin
|33,5528
|33,7211
|% -0,44
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|Frank
|29,9843
|30,1650
|% -0,53
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|Riyal
|7,1186
|7,1543
|% 0,03
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|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-12,10
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|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-9,44
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|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
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|Tam
|11.011
|11.142
|-2,00
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|Yarım
|5.523
|5.601
|8,00
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|Çeyrek
|2.753
|2.792
|-5,00
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|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|-0,45
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|Gümüş Gr.
|20,26
|20,27
|-0,39
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|B. Petrol
|90,03
|90,03
|1,01
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