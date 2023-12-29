***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 12:15
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 29.12.2023 tarihli toplantısında Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No 200601) sahibi Nalan KAYA'nın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230487
BIST
'
13:007.443
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 47,01
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
13:0029,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1315
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0032,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0147
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
13:001.963,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,69
|Açılış
|: 1.963,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|23.878.196
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|41.466.276
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,20
|11.919.191
|% -60,19
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|PRZMA
|39,86
|16.257.018
|% -6,21
|
|MTRYO
|6,74
|1.561.430
|% -3,99
|
|LKMNH
|58,30
|11.078.280
|% -3,80
|
|GUBRF
|146,90
|7.039.724.950
|% 5,00
|
|SKBNK
|4,20
|1.724.112.783
|% 1,45
|
|THYAO
|229,20
|1.588.255.803
|% 0,09
|
|AKBNK
|36,76
|1.362.697.509
|% 2,00
|
|ISCTR
|23,24
|1.163.538.427
|% 2,83
|
|SKBNK
|4,20
|1.724.112.783
|% 1,45
|
|ISGYO
|15,24
|1.004.937.194
|% 7,48
|
|EKGYO
|6,93
|443.066.193
|% -0,14
|
|YKBNK
|19,65
|1.098.196.986
|% 2,18
|
|ISCTR
|23,24
|1.163.538.427
|% 2,83
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5510
|29,5556
|% 0,45
|
|Euro
|32,6737
|32,6876
|% 0,04
|
|Sterlin
|37,4353
|37,6230
|% 0,20
|
|Frank
|35,0109
|35,2219
|% 0,80
|
|Riyal
|7,8564
|7,8958
|% 0,40
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,70
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,58
|1.004,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.115,57
|1.122,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,87
|77,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,59
|2.064,92
|% 0,66
|