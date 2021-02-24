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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2021 18:11



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Bedelli Sermaye Artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 231.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 263.340.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013 92.400.000 12.936.000,000 14,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013 Nâma
B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2 138.600.000 19.404.000,000 14,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2 Karışık

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 231.000.000 32.340.000,000 14,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde olup, taahhüte ilişkin henüz karar alınmamıştır.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Gerek dünya genelini gerekse ülkemizi olumsuz biçimde etkileyen Covid-19 pandemisi nedeniyle, Şirketimizin ihtiyaç duyduğu işletme sermayesini karşılamak ve hakim ortağa olan borcun ödenmesinde kullanılmak amacıyla
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içinde 231.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %14 oranında arttırılarak 263.340.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
Arttırılan 32.340.000 Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 3.234.000.000 adet payın, 1.293.600.000 adedinin A grubu nama yazılı, 223.849.394 adedinin B grubu nama yazılı, 1.716.550.606 adedinin B grubu hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan (1 lot pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,
Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
İşbu karar kapsamında çalışılacak aracı kurumun ve konuyla ilgili operasyonel detayların belirlenmesi ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912324


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