***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.06.2021 13:33
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı işleminde yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 231.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 263.340.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013 92.400.000 12.936.000,000 14,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013 Nâma A Grubu, AGYO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRATKG00056
B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2 138.600.000 19.404.000,000 14,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2 Karışık B Grubu, AGYO(RÜÇHAN), TRRATKG00064
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 231.000.000 32.340.000,000 14,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde olup, taahhüte ilişkin henüz karar alınmamıştır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.06.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.06.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
Ödeme Tarihi 09.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 08.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 231.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %14,00 oranında arttırılarak 263.340.000 Türk Lirası'na çıkarılması işleminde ihraç edilecek olan 32.340.000 Türk Lirası tutarındaki nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Serrmaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 31.05.2021 tarih ve E-12233903-340.05.05-6710 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilmiştir.
Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 14,00'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.06.2021 ila 22.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.
Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.atakulegyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tacirler.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939833
BIST