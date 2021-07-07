***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Sonrasında Şirket Esas Sözleşmesinin Tadiline İçin SPK Başvurusu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 231.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 263.340.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013 92.400.000 12.936.000,000 14,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013 Nâma A Grubu, AGYO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRATKG00056 0B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2 138.600.000 19.404.000,000 14,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2 Karışık B Grubu, AGYO(RÜÇHAN), TRRATKG00064 104.125,364Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 231.000.000 32.340.000,000 14,00000 104.125,364Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde olup, taahhüte ilişkin henüz karar alınmamıştır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.06.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.06.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 23.03.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.05.2021Ödeme Tarihi 09.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 08.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 231.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 263.340.000 TL ye çıkarılması ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine uygun görüş alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 esas sözlesme degisiklik tablosu 2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947703BIST