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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.07.2021 15:53



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Sonrasında Şirket Esas Sözleşmesinin Tadiline İçin SPK Başvurusu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 231.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 263.340.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013 92.400.000 12.936.000,000 14,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013 Nâma A Grubu, AGYO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRATKG00056 0
B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2 138.600.000 19.404.000,000 14,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2 Karışık B Grubu, AGYO(RÜÇHAN), TRRATKG00064 104.125,364

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 231.000.000 32.340.000,000 14,00000 104.125,364

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde olup, taahhüte ilişkin henüz karar alınmamıştır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 07.06.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.06.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.05.2021
Ödeme Tarihi 09.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 08.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 231.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 263.340.000 TL ye çıkarılması ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine uygun görüş alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 esas sözlesme degisiklik tablosu 2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947703


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