***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.03.2021 10:37
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 12.03.2021 tarihli 904/1174 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917809
BIST
12:421.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
12:427,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1282
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6166
En Düşük
7,4594
12:429,0663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
12:42415,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,02
|Açılış
|: 415,44
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler12:42
|TRILC
|17,71
|9.926.880
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|6.868.891
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.729.865
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.808.065
|% 9,91
|
|FRIGO
|35,58
|5.496.044
|% 9,88
|
|BURCE
|26,80
|27.144.702
|% -7,39
|
|DENGE
|8,00
|519.056
|% -7,30
|
|ULUSE
|59,35
|1.871.499
|% -5,79
|
|DIRIT
|7,50
|175.515
|% -5,66
|
|IDEAS
|56,50
|117.972
|% -5,36
|
|SASA
|45,64
|711.394.089
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|469.879.352
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,31
|412.624.729
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,51
|342.845.369
|% 0,40
|
|THYAO
|14,61
|328.755.958
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,31
|412.624.729
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,75
|205.824.366
|% 1,10
|
|GARAN
|9,02
|469.879.352
|% 0,67
|
|KRDMD
|7,51
|342.845.369
|% 0,40
|
|VAKBN
|4,20
|166.180.877
|% 0,24
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5989
|7,6041
|% 1,71
|
|Euro
|9,0564
|9,0663
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,5364
|10,5893
|% 1,02
|
|Frank
|8,1154
|8,1643
|% 0,70
|
|Riyal
|2,0173
|2,0274
|% 1,50
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-22,14
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-17,00
|
|Tam
|2.745
|2.815
|-8,84
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-4,27
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,51
|69,51
|-0,12
|