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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.04.2020 15:19
GÜNCEL HABERLER



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 24.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil, İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet 51 A Grubu Nama. B Grubu Nama-Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MURAT TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FUNDA TACİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
MEHMET ARPACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Genel Müdür, İcra Kurulu Üyesi Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MÜNİRE BARÇIN KAYAMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 31.03.2020 İcrada Görevli Değil İnşaat Mühendisi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825545 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
RAMAZAN ONUR ERİM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 30.03.2017 İcrada Görevli Değil Finans, Danışmanlık, Yönetim Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825545 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL TARMAN Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil, İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı
MURAT TARMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İcra Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Tekstil, Elektrikli ev aletleri, İnşaat, Gayrimenkul alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Dış Ticaret alanında Yönetim Kurulu Başkanlığı
MUSTAFA TARMAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği
FUNDA TACİR Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Kurumsal İletişim Müdürlüğü
MEHMET ARPACI Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi-Genel Müdür
MÜNİRE BARÇIN KAYAMAN Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İnşaat Mühendisi
MEHMET GENECİ İcra Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
RAMAZAN ONUR ERİM Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Finans, Danışmanlık, Yönetim
SALDIRAY SÖKMEN Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşler Direktörü
AÇELYA KURUOĞLU Mali ve İdari İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840120


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Yarım 1.238 1.271 0,20  
Çeyrek 621 636 0,10  
Gümüş.Ons 15,13 15,17 -0,11  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,01  
B. Petrol 21,48 21,48 0,15  
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