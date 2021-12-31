***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİSMAİL TARMAN Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil, İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu BaşkanlığıMURAT TARMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İcra Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Tekstil, Elektrikli ev aletleri, İnşaat, Gayrimenkul alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Dış Ticaret alanında Yönetim Kurulu BaşkanlığıMUSTAFA TARMAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu ÜyeliğiFUNDA TACİR Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Kurumsal İletişim MüdürlüğüMEHMET ARPACI Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi-Genel MüdürMÜNİRE BARÇIN KAYAMAN Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İnşaat MühendisiMEHMET GENECİ İcra Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu ÜyesiRAMAZAN ONUR ERİM Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Finans, Danışmanlık, YönetimSALDIRAY SÖKMEN Genel Müdür Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler)AÇELYA KURUOĞLU Mali ve İdari İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987379BIST