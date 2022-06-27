***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.06.2022 15:30
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAİL TARMAN Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil, İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı
MURAT TARMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İcra Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Tekstil, Elektrikli ev aletleri, İnşaat, Gayrimenkul alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Dış Ticaret alanında Yönetim Kurulu Başkanlığı
MUSTAFA TARMAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği
FUNDA TACİR Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Kurumsal İletişim Müdürlüğü
MEHMET ARPACI Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İcra Kurulu Üyesi-Genel Müdür
MÜNİRE BARÇIN KAYAMAN Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İnşaat Mühendisi
MEHMET GENECİ İcra Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK SOYLU Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Turizm sektöründe Üst Düzey Yöneticilik, Avukat
SALDIRAY SÖKMEN Genel Müdür Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler)
AÇELYA KURUOĞLU Mali ve İdari İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039424
BIST