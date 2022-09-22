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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.09.2022 17:59
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Saldıray Sökmen Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 03.12.2018 (312) 447 65 00 saldiray.sokmen@atakulegyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 213602 - 702420

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİNDE YAZILI AMAÇ VE KONULARLA İŞTİGAL ETMEK ÜZERE 21.08.2000 TARİHİNDE KURULMUŞTUR. ŞİRKETİN FAALİYET ESASLARI, PORTFÖY YATIRIM POLİTİKALARI VE YÖNETİM SINIRLAMALARI SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİNE VE İLGİLİ MEVZUATA TABİDİR.

Şirketin Süresi Süresiz

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İSMAİL TARMAN 24.11.2009 Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil, İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Başkanlığı 51 A Grubu Nama. B Grubu Nama-Hamiline - -
MURAT TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
MUSTAFA TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 24.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat, Gayrimenkul ve Elektrikli ev aletleri alanlarında Yönetim Kurulu Üyeliği Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FUNDA TACİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği
MEHMET ARPACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Genel Müdür, İcra Kurulu Üyesi Evet B Grubu Hamiline Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MÜNİRE BARÇIN KAYAMAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 31.03.2020 İcrada Görevli Değil İnşaat Mühendisi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007244 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
BURAK SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Turizm sektöründe Üst Düzey Yöneticilik, Avukat Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007244 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064719


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Tam 6.654 6.761 -35,00  
Yarım 3.242 3.300 -20,00  
Çeyrek 1.626 1.650 -10,00  
Gümüş.Ons 19,49 19,52 -0,06  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 -0,05  
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