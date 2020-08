***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziGaziosmanpaşa Mah. Arjantin Cad. No 28 Çankaya / AnkaraYeni Şirket MerkeziÇankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No 1B/68 Çankaya / AnkaraDeğişiklik Tarihi27/08/2020AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca, şirketimiz merkez adresinin Gaziosmanpaşa Mahallesi Arjantin Caddesi No 28 Çankaya / Ankara adresinden Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No 1B/68 Çankaya / Ankara adresine taşınmasına karar verilmiştir. Şirketimiz adres değişikliğine ilişkin tescil işlemleri için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılacak olup konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871481BIST