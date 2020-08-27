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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

27.08.2020 19:25
GÜNCEL HABERLER



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Gaziosmanpaşa Mah. Arjantin Cad. No 28 Çankaya / Ankara
Yeni Şirket Merkezi
Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No 1B/68 Çankaya / Ankara
Değişiklik Tarihi
27/08/2020
Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, şirketimiz merkez adresinin Gaziosmanpaşa Mahallesi Arjantin Caddesi No 28 Çankaya / Ankara adresinden Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No 1B/68 Çankaya / Ankara adresine taşınmasına karar verilmiştir. Şirketimiz adres değişikliğine ilişkin tescil işlemleri için Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılacak olup konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871481


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OZRDN 2,64 720.791 % 10,00  
DZGYO 3,30 12.291.112 % 10,00  
KLGYO 5,83 44.251.029 % 10,00  
GYHOL 24,20 8.385.469 % 10,00  
KENT 448,90 4.100.702 % 10,00  
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Frank 8,0591 8,1077 % -0,19  
Riyal 1,9553 1,9651 % -0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 456 456 -6,96  
Cumhuriyet 3.027 3.073 -19,00  
Tam 3.015 3.093 -20,54  
Yarım 1.457 1.496 -9,94  
Çeyrek 731 748 -4,97  
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