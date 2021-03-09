***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
09.03.2021 17:27
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum çerçevesinde, paydaşlarımız için ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutmaktayız.
Şirketimiz, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916552
BIST
17:281.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,87
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.551
En Düşük
1.535
17:287,6033
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1491
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5956
17:289,0509
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1451
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0440
17:28420,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,53
|Açılış
|: 420,85
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:28
|SASA
|42,24
|896.755.142
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.813.575
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.955.184
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.549.940
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,50
|154.615.730
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|9.690.469
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,06
|68.018.682
|% -9,01
|
|GARAN
|9,01
|2.040.027.733
|% 0,11
|
|THYAO
|15,01
|1.628.856.217
|% 2,46
|
|PETKM
|6,23
|1.306.467.692
|% 0,00
|
|SISE
|7,66
|930.399.515
|% 0,92
|
|SASA
|42,24
|896.755.142
|% 10,00
|
|GARAN
|9,01
|2.040.027.733
|% 0,11
|
|PETKM
|6,23
|1.306.467.692
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|435.908.347
|% 1,27
|
|SISE
|7,66
|930.399.515
|% 0,92
|
|KRDMD
|7,37
|878.014.828
|% 1,52
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5966
|7,6033
|% -1,92
|
|Euro
|9,0424
|9,0509
|% -1,58
|
|Sterlin
|10,5688
|10,6218
|% -0,89
|
|Frank
|8,1572
|8,2063
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0267
|2,0369
|% -1,46
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|34,92
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,11
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|0,22
|
Seans Raporu
17:28
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17:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, VAKFN, YAYLA, ISGSY