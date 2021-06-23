***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
23.06.2021 11:58
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 231.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 263.340.000 TL'ye artırılması nedeniyle yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan toplam 104.125,364 TL nominal değerli B Grubu paylar, 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Halka arza ilişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943723
BIST
14:451.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,77
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
14:458,6426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:4510,3278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0063
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:45495,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,99
|Açılış
|: 495,76
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:45
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.889.371
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.558.967
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.817.325
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.619.593
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|ESCOM
|5,84
|35.944.100
|% -5,81
|
|THYAO
|14,52
|727.282.773
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,09
|669.765.898
|% -2,79
|
|GARAN
|8,22
|617.267.455
|% -1,20
|
|HALKB
|5,27
|565.505.688
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,00
|471.785.630
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,09
|669.765.898
|% -2,79
|
|HALKB
|5,27
|565.505.688
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|203.684.680
|% -0,91
|
|GARAN
|8,22
|617.267.455
|% -1,20
|
|THYAO
|14,52
|727.282.773
|% -1,63
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6413
|8,6426
|% -0,08
|
|Euro
|10,3199
|10,3278
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0274
|12,0877
|% -0,02
|
|Frank
|9,3767
|9,4332
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2960
|2,3075
|% -0,16
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,98
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,71
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.266
|3.350
|-7,41
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-3,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|0,04
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,55
|
Seans Raporu
14:45
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