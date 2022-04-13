***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklığımız Yönetim Kurulunca 13.04.2022 tarihinde yapılan toplantıdaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Burak SOYLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TARMAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Saldıray SÖKMEN'nin Tebliğ'in 11.2. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Münire Barçın KAYAMAN'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Burak SOYLU'nun Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9/2 maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'nin finansal raporlamadan sorumlu olmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Münire Barçın KAYAMAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Funda TACİR'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020070BIST