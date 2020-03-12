***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:08
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827503
BIST
16:2994.490
En Yüksek
|Değişim
|: -6,41%
|| -6.476,55
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
94.486
16:296,2706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0603
|Açılış
|: 6,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2713
En Düşük
6,2064
16:297,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0474
|Açılış
|: 7,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:29323,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,73
|Açılış
|: 323,93
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|4,78
|279.002.204
|% 19,80
|
|DEVA
|11,82
|215.278.877
|% 18,91
|
|ECZYT
|12,76
|138.320.806
|% 15,79
|
|ERSU
|3,19
|25.854.681
|% 14,75
|
|EMNIS
|2,02
|23.360
|% 4,12
|
|LINK
|16,00
|1.517.045
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|21.306.371
|% -19,99
|
|NETAS
|8,46
|19.426.640
|% -19,89
|
|GSRAY
|1,90
|146.476.371
|% -19,83
|
|IHEVA
|2,55
|6.514.902
|% -19,81
|
|ASELS
|24,70
|722.998.474
|% -5,58
|
|THYAO
|8,78
|488.519.796
|% -8,64
|
|GARAN
|8,77
|318.305.452
|% -8,46
|
|ECILC
|4,78
|279.002.204
|% 19,80
|
|MGROS
|20,90
|263.481.165
|% -9,05
|
|IHLGM
|0,91
|150.845.719
|% -18,75
|
|ODAS
|1,35
|167.359.023
|% -16,15
|
|CEMAS
|0,74
|71.496.113
|% -19,57
|
|KARSN
|1,36
|120.503.351
|% -11,69
|
|EKGYO
|1,16
|96.133.151
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9040
|7,9436
|% -0,44
|
|Frank
|6,6439
|6,6839
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6626
|1,6709
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-25,45
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,14
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-18,93
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,47
|
|Gümüş.Ons
|16,08
|16,11
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-2,49
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