***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 10:09
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851501
BIST
11:48111.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 112,28
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:486,8486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:487,7100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:48379,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,03
|Açılış
|: 379,27
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|84.851.390
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.253.123
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.979.450
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.185.816
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|DAGHL
|9,17
|1.676.009
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|33.569.534
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|ECILC
|6,36
|348.148.000
|% 4,26
|
|GARAN
|8,20
|277.232.126
|% -0,12
|
|ASELS
|32,38
|257.952.568
|% -0,43
|
|GUSGR
|4,37
|234.194.622
|% 3,07
|
|ODAS
|2,16
|185.900.610
|% 0,47
|
|IHLAS
|0,82
|111.886.055
|% 3,80
|
|ODAS
|2,16
|185.900.610
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,94
|163.848.344
|% 0,52
|
|ADESE
|1,81
|151.029.778
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,58
|128.979.358
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5731
|8,6161
|% -0,14
|
|Frank
|7,1782
|7,2215
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8195
|1,8286
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-3,59
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-2,90
|
|Tam
|2.529
|2.546
|-3,00
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,50
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,36
|41,36
|0,40
|
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