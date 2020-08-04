***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 17:06
***AGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864893
BIST
17:071.077
En Yüksek
|Değişim
|: -4,42%
|| -49,79
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.077
17:076,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:078,2227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0308
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:07443,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,44
|Açılış
|: 443,20
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
443,52
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|97.477.126
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|43.876.587
|% 10,00
|
|RTALB
|41,20
|113.532.397
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,33
|38.568.988
|% 9,97
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|KUTPO
|29,34
|28.523.807
|% -10,00
|
|KONYA
|423,90
|141.983.322
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|GARAN
|6,79
|1.273.341.317
|% -3,28
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|EKGYO
|2,12
|1.184.047.469
|% -5,36
|
|THYAO
|10,75
|1.023.600.977
|% 0,56
|
|BIMAS
|66,45
|603.373.857
|% -7,00
|
|EKGYO
|2,12
|1.184.047.469
|% -5,36
|
|ISGYO
|1,99
|454.334.039
|% -1,49
|
|TSKB
|1,12
|229.142.388
|% -0,88
|
|HLGYO
|2,43
|500.251.780
|% -3,19
|
|GARAN
|6,79
|1.273.341.317
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0451
|9,0905
|% -0,16
|
|Frank
|7,5688
|7,6143
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-0,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.934
|-16,70
|
|Tam
|2.988
|3.019
|-17,10
|
|Yarım
|1.450
|1.471
|-8,30
|
|Çeyrek
|727
|738
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|43,74
|43,74
|-0,41
|
Seans Raporu
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